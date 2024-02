Speciale infrastrutture: Corbetta (Lega), arrivati fondi prolungamento M1 e tranvia Milano-Limbiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per mesi il Pd lombardo e milanese ha criticato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dicendo che i fondi per il prolungamento della M1 e per la tranvia Milano-Limbiate non c'erano. Oggi invece il Pd, per voce dell'Assessore alla mobilità di Milano Censi, lo annuncia proprio durante una conferenza organizzata in Città. Bene, quindi, che l'amministrazione Sala riconosca il grande lavoro della Lega e del Governo: era da più di dieci anni che non si vedeva un impegno così consistente per Milano e la Lombardia". "Per quanto riguarda la Brianza, come promesso nei mesi scorsi, il Ministro Salvini si è impegnato nel reperire le risorse per riattivare la linea della metrotramvia Milano-Limbiate, importante collegamento tra l'Ovest della provincia e il capoluogo lombardo sospeso dal Comune di Milano ormai più di un anno fa. Grazie all'ottimo lavoro della Lega e di Salvini si sbloccano, ancora una volta, importanti risorse per rilanciare un'altra opera, la riattivazione del 'Frecciarancio', attesa da tempo dai tanti pendolari brianzoli". (Com)