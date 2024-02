Speciale infrastrutture: Lazio, l'operato della giunta Rocca, assessori Rinaldi e Righini in Sabina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto a Magliano Sabina, in provincia di Rieti, nella sala consiliare del Comune, il convegno "Sabina terra viva: opportunità di sviluppo agroalimentare ed agrituristico della provincia di Rieti". Durante la giornata, l'assessore alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture, Manuela Rinaldi, e l'assessore al Bilancio e all'Agricoltura, Giancarlo Righini, hanno visitato l'azienda agricola biologica Mercuri di Casperia e la Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa. L'evento, organizzato dal consigliere della Regione Lazio, Eleonora Berni, è stata un'occasione per presentare al territorio sabino il lavoro svolto dalla Giunta Rocca sulla la nuova legge sull'eno-oleoturismo e il programma annuale e triennale 2024-2026 della rete viaria Regionale. (Com)