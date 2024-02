Speciale infrastrutture: Lazio, Berni (Fd'I), Regione torna protagonista in Sabina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finalmente l'amministrazione regionale del Lazio torna protagonista in Sabina. "Ho fortemente voluto una giornata così importante, dove la Regione Lazio, finalmente, ha potuto incontrare imprese, Istituzioni locali e cittadini, per parlare delle nuove opportunità messe in campo dal Governo Rocca. Ringrazio per l'intervento e la presenza, l'assessore Giancarlo Righini, che ha portato il suo contributo sul tema Agroalimentare e Agrituristico nel Lazio, riportando il grande lavoro fatto nel primo anno di governo regionale". Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio di Fd'I Eleonora Berni. "Ringrazio l'assessore Manuela Rinaldi per la sua presenza, anche se di casa. Senza infrastrutture non c'è turismo e il lavoro che sta portando avanti, l'assessore Reatino, è da evidenziare. Specie dopo la presentazione del Piano triennale della rete viaria regionale, che per la prima volta vede la luce in Regione Lazio - continua Berni -. Una giornata di buona amministrazione, ringrazio l'On. Paolo Trancassini, il presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma, il collega consigliere Michele Nicolai e il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi per il loro contribuito. Inoltre, ringrazio il neodirettore regionale al Turismo Paolo Giuntarelli e il professor Marco Brogna, presidente di Its Academy Roma, che ha annunciato la prossima apertura di un Its dedicato al Turismo a Magliano Sabina, il primo fuori dalla Provincia di Roma", conclude Berni. (Com)