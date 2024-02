Speciale infrastrutture: assessore Lazio, su fondi sharing Regione ha già approvato spesa per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo al presunto mancato utilizzo dei fondi legati allo sharing mobility a cui si riferisce l’assessore di Roma Capitale Patanè, "è bene sottolineare che la Regione Lazio ha già trasmesso la determinazione con la quale è stato assunto l’impegno di spesa a favore di Roma Capitale per complessivi 5.329.272,13 euro". Lo dichiara l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. "Non solo, dal 17 luglio 2023 è stato inoltrato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il progetto pervenuto da Roma Capitale da ammettere a contributo - aggiunge Ghera -. La Regione resta in attesa di conoscere le modalità attuative del progetto del Comune e ricorda che, ai sensi del decreto interministeriale, la conclusione dei progetti è prevista entro il 30 giugno 2025, data entro cui, dovranno essere utilizzate le risorse", conclude l’assessore Ghera. (Com)