Speciale infrastrutture: Brennero, Mit, assistenza a scolaresca bloccata e mezzi in arrivo

23 luglio 2021

- Disagi per il maltempo al Brennero. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti segue da vicino l’evolversi della situazione ed è pronto a fornire assistenza in territorio italiano ai mezzi rimasti bloccati per ore. Lo rende noto il Mit, che si è subito attivato per dare assistenza, tramite l’Unità di Crisi della Farnesina, alla scolaresca italiana rimasta bloccata al Brennero per via della tempesta di neve. La situazione è in via di miglioramento, il pullman è finalmente ripartito e il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha dato indicazioni al Concessionario, tramite la Dg Strade del Mit, di fornire viveri e beni di prima necessità ai mezzi in arrivo sul territorio italiano. (Rin)