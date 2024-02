Speciale infrastrutture: Brancaccio (Ance), follia che questione strade sia fuori da Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione delle strade è stata “tenuta fuori dal Pnrr”, il che “è una follia”. Lo ha detto la presidente di Ance, Federica Brancaccio, intervenendo al Forum in Masseria in corso alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. “Il Paese deve usare le proprie tecnologie e impostare il lavoro sulle infrastrutture. Si tratta di una sfida politica e imprenditoriale, che questo Paese deve fare pensando anche al dopo”, ha aggiunto. (Rin)