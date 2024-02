Speciale infrastrutture: Bei, Calvino, bene investimenti in infrastrutture e finanza, acceleriamo su sicurezza e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) "ha una posizione molto forte nelle grandi infrastrutture e nella finanza verde, ma deve rafforzare la sue attività in altri settori". Lo ha detto la presidente della Bei ed ex ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", citando tra questi settori la digitalizzazione, la decarbonizzazione, l'agricoltura, le biotecnologie, l'istruzione, la sanità, gli alloggi, la sicurezza e la difesa. A proposito di quest'ultimo punto, Calvino ha evidenziato come da otto anni la Bei finanzia investimenti in particolare nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie o nella protezione delle infrastrutture critiche. "Abbiamo un programma di finanziamento di 8 miliardi fino al 2027 e solo 2 miliardi sono stati spesi. Nell'incontro con i ministri di venerdì scorso abbiamo concordato di accelerare gli investimenti in sicurezza e difesa e di lavorare sulla definizione, sul concetto e sulla portata delle tecnologie a duplice uso", ha spiegato Calvino. (Spm)