Sardegna 2024: scrutinio scheda, termine delle ore 19 non è imperativo

- “Il termine finale delle operazioni di scrutinio, fissato entro 12 ore dal loro inizio ai sensi dell`art. 69 della L.R. n. 7/1979, deve considerarsi meramente indicativo. Pertanto, salvo che intervengano cause di forza maggiore, gli Uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza”. Una circolare dello scorso 23 febbraio chiarisce alcune modalità delle operazioni di scrutinio. Il termine delle ore 19, dunque, non è un generico alt a qualunque operazione di scrutinio ma solo per quelle ritenute impossibili da portare avanti. Allo stato attuale lo spoglio delle schede è arrivato a circa 25 per cento complessivo delle sezioni scrutinate. (Rsc)