Speciale energia: Bitonci (Lega), al via le comunità rinnovabili

- Il decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente che "detta le regole operative per lo sviluppo delle comunità energetiche, rappresenta un passo fondamentale per la nascita di un modello alternativo che vedrà al centro imprese, comuni e consumatori". Lo ha detto il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy e presidente del Cncu, Massimo Bitonci. "Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) rivestono un ruolo di primaria importanza nel panorama della transizione energetica e - ha aggiunto - si configurano come strumenti chiave non solo per la decarbonizzazione del sistema energetico e per l'aumento dell'indipendenza energetica nazionale, ma anche per il condiviso accesso all'energia sostenibile dei prosumer. Dall'8 aprile sarà possibile inoltrare le richieste di accesso agli incentivi e verificare preliminarmente l'ammissibilità dei progetti", ha concluso. (Rin)