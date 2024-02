Speciale energia: Azerbaigian-Italia, ambasciatore Taffuri e Ad Ansaldo Energia visitano centrale a Mingachevir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Azerbaigian, Claudio Taffuri, si è recato nei giorni scorsi in visita presso la centrale elettrica a ciclo combinato di Mingachevir insieme all’amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, e al presidente di Azerenerji, Baba Rzayev. Dopo aver verificato lo stato dei lavori relativi all’installazione delle due turbine a gas fornite da Ansaldo Energia nel corso dello scorso anno, sulla base dell’accordo siglato dalla società italiana con Azerenerji il 12 dicembre 2022, l’ambasciatore Taffuri ha partecipato all’incontro di lavoro tra l’Ad Fabbri e il presidente di Azerenerji Rzayev che hanno concordato sulla necessità di assicurare tempi certi per la consegna delle due rimanenti turbine a gas, necessarie al completamento dei lavori entro l’inizio del 2025. L’incontro ha fatto inoltre registrare l’interesse di Azerenerji ad utilizzare la tecnologia di Ansaldo anche per la prevista realizzazione nei prossimi anni di cinque ulteriori nuovi impianti. (Res)