Speciale energia: ministro Petrolio Iraq, compagnie straniere ritirano investimenti per motivi economici

- Alla base del ritiro di alcune compagnie straniere dagli investimenti nel settore del petrolio e del gas in Iraq ci sono motivazioni economiche. Lo ha dichiarato Hayan Abdelghani, ministro del Petrolio iracheno, durante un intervento al sesto "Dialogo di Baghdad". "Ci sono motivazioni economiche dietro il ritiro di alcune compagnie straniere dagli investimenti nel settore del petrolio e del gas in Iraq. Stanno cercando opportunità di profitto ovunque si trovino", ha detto Abdelghani, sottolineando che "le compagnie straniere stanno ancora lavorando liberamente in Iraq, espandendo i loro investimenti nel settore del petrolio e del gas, mentre altre compagnie si sono ritirate di loro spontanea volontà e per motivi puramente economici". (Res)