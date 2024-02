Speciale energia: Romania, ministro Energia, essenziale indipendenza in approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina "ci ha reso più consapevoli che è essenziale che la Romania ottenga una grande indipendenza energetica, all'interno del mercato integrato europeo". Lo ha affermato il ministro dell'Energia, Sebastian Burduja, in visita al perimetro di Caragele nella contea di Buzau dove Romgaz - la società nazionale del gas naturale - ha concentrato la maggior parte dei suoi investimenti, nell'attività di esplorazione. Parlando dell'importanza di questo progetto, che ha un ruolo essenziale nel consolidamento dell'indipendenza energetica del Paese, il ministro ha precisato che "Romgaz ha ripreso le trivellazioni nel perimetro di Caragele, che in sole due settimane ha già raggiunto oltre 1.300 metri, e fino a giugno raggiungerà i 5 mila metri e, se tutti i dati saranno confermati, la sonda 76 Rosetti entrerà in produzione. Il perimetro di Caragele significa la possibilità per la Romania di svilupparsi e significa la possibilità per i romeni di beneficiare del gas romeno". (Rob)