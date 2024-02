Veneto: assessore Dissesto idrogeologico, oltre due milioni per lavori argine fiume Adige

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno in questi giorni i lavori di sistemazione dell'argine destro del fiume Adige, in località San Martino di Venezze, in provincia di Rovigo, intervento che porterà alla spesa di 2 milioni e 650 mila euro. "Anche nel corso di recenti eventi di piena - ha dichiarato Gianpaolo Bottacin, assessore regionale al Dissesto idrogeologico - si sono verificati, su alcuni tratti di arginature del fiume Adige, fenomeni di filtrazione con conseguente rammollimento del terreno e di ristagno d'acqua a campagna oltre alla riattivazione di fontanazzi storici, per una fascia che va dal piede dell'argine e si estende in modo più o meno diffuso fino a 25/30 metri verso la campagna". "Per limitare tali fenomeni – ha aggiunto l'assessore - sono necessarie alcune opere che producano quantomeno un allungamento del percorso di filtrazione delle acque sotterranee ottenendo una riduzione del rischio idraulico. Abbiamo pertanto progettato un'apposita diaframmatura, con lo scopo di riuscire a intercettare gli strati argillosi a bassa permeabilità così da ridurre la problematica". "Il nuovo intervento, per il quale abbiamo impegnato 2.650.000 euro - ha sottolineato Bottacin – porterà a una sensibile riduzione del problema, che potrà essere conseguita mediante la realizzazione di un diaframma plastico a bassissima permeabilità che, partendo dalla sommità, vada a intestarsi adeguatamente nello strato impermeabile individuato creando una barriera alle filtrazioni. La profondità alla quale il diaframma deve attestarsi è pertanto legata alla necessità di garantire la tenuta idraulica e quindi al raggiungimento dello strato impermeabile". Entro il prossimo autunno i lavori dovrebbero essere completati. (Rev)