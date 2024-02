Russia: ministero Esteri a Cameron, ammetta che non c'è stata sconfitta strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico David Cameron "deve riconoscere il fallimento dei tentativi dell'Occidente di infliggere una sconfitta strategica alla Russia". Lo ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando una recente dichiarazione di Cameron, secondo cui la comunità internazionale deve dimostrare al presidente russo, Vladimir Putin, che non può vincere. "È un peccato che Cameron non abbia ammesso che il compito della Nato di infliggere una sconfitta strategica alla Russia sia fallito", ha scritto Zakharova. "Per quanto riguarda il desiderio di dimostrare l'indimostrabile, si tratta di un lavoro senza senso, il passatempo preferito della burocrazia inglese", ha aggiunto la portavoce. (Rum)