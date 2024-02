Sicurezza: Landini (Cgil), da governo nessun cambio regole su gestione ordine pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il ministro ha ribadito che ci sono delle indagini in corso per verificare le responsabilità e ha detto che non c’è nessuna scelta del governo di cambiare le regole sulla gestione dell'ordine pubblico né di mettere in discussione la libera espressione”. Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro dei sindacati al Viminale con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo i fatti di Pisa e Firenze.(Rin)