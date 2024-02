Sicurezza: Landini (Cgil), disagio giovani non si risolve con manganelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il disagio dei giovani e delle giovani generazioni esiste e non si risolve con il manganello ma ascoltandoli e rendendoli protagonisti del loro futuro”. Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini al termine dell’incontro dei sindacati al Viminale con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo i fatti di Pisa e Firenze. Per Landini il rischio “è di rompere quel rapporto positivo” con le forze dell’ordine. “Il ministro ha convenuto che le parole del presidente della Repubblica sono state di una chiarezza esemplare. I poliziotti per strada eseguono ordini”, quindi “c’è un problema di chiarezza. Non ho intenzione di fare processi, quegli episodi non devono più avvenire”, ha proseguito il leader sindacale. “Ci sarà ancora bisogno di manifestare e battersi per migliorare la situazione”, ha concluso Landini. (Rin)