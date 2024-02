Campania: Nappi (Lega), i pronto soccorso li ha chiusi De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche oggi assistiamo alla mistificazione della realtà da parte di Vincenzo De Luca, per giunta utilizzando denaro pubblico. Sui manifesti comparsi con il logo della Regione si contesta al governo la chiusura dei pronto soccorso. Siamo al paradosso, si vergogni". E' quanto dichiarato da Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. "I pronto soccorso, a cominciare da quello dell’ospedale di Boscotrecase, li ha chiusi proprio il governatore della Campania, e non intende riaprirli - ha aggiunto Nappi -. Anzi continua a scappare davanti alle nostre denunce e interrogazioni, negando il diritto alla salute ai cittadini campani. A questo punto, essendo De Luca un incapace oltre che un bugiardo seriale, non c’è altra strada da percorrere per salvare la sanità in Campania: urge un commissario”. (Ren)