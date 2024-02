Pnrr: bozza decreto, decurtati 20 punti da patente sicurezza in caso di incidente mortale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La patente a punti per la sicurezza sul lavoro verrà decurtata di 20 crediti in caso di incidente mortale e di 15 punti se l'incidente determina un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale. In caso di inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni, saranno invece tagliati 10 crediti. Lo prevede la nuova bozza del decreto Pnrr attesa oggi in Consiglio dei ministri. "Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale - si legge -, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al presente comma deve riportare i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a 20 crediti". "I crediti decurtati - si legge ancora - possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta". (Rin)