Sardegna 2024: sorpresa nel centrodestra per il risultato negativo a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorpresa per i dati, negativi per Paolo Truzzu e la coalizione di centrodestra a Cagliari. E' il sentimento che si respira nel quartier generale di Paolo Truzzu all'hotel Regina Margherita di Cagliari. Fra i pochi a parlare è Michele Cossa (Riformatori) che spiega come “non ci aspettavamo un dato così negativo a Cagliari” e che, nel risultato “ha giocato molto anche l'esperienza della giunta regionale precedente”. (Rsc)