Pisa: Bombardieri (Uil), inaccettabili manganellate a studenti

- Non possiamo accettare che ci siano persone con le mani tese che non vengono identificate e ragazzi che protestano con le braccia alzate che vengono manganellati. Lo ha dichiarato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro al Viminale tra i sindacati e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Questo non è accettabile, ognuno si assuma le proprie responsabilità”, ha aggiunto. (Rin)