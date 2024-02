Usa: consigliere del Senato indagato per aiuti in segreto a forze armate Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consigliere della commissione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del Senato degli Stati Uniti, Kyle Parker, è sotto indagine per frequenti viaggi intrapresi nelle zone di guerra dell’Ucraina e per aver fornito in segreto 30 mila dollari di attrezzature da cecchino alle forze armate di quel Paese. Lo rivela oggi il “New York Times” citando un rapporto confidenziale prodotto dal direttore esecutivo della commissione, Steven Schrage, e dal suo consigliere Micheal Geffroy. Stando al rapporto, il trasferimento di equipaggiamento militare all’Ucraina potrebbe indurre il governo federale a considerare Parker “un agente segreto straniero”, ruolo che l’uomo avrebbe assunto “volontariamente o involontariamente”. Parker stesso avrebbe visitato le linee del fronte in Ucraina indossando una tuta militare con le insegne delle forze armate di Kiev. Attraverso un suo rappresentante, Parker ha negato al quotidiano ogni accusa e ha affermato di essere il bersaglio di una “rappresaglia” per aver accusato di comportamento scorretto gli stessi autori del rapporto. L’uomo ha inoltre aggiunto di non avere alcuna intenzione di dimettersi. Questo nonostante già il primo novembre scorso il presidente della commissione, il repubblicano Joe Wilson, avesse raccomandato il licenziamento di Parker in una lettera al co-presidente democratico, Benjamin Cardin. (segue) (Was)