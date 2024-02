Usa: consigliere del Senato indagato per aiuti in segreto a forze armate Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine sui fatti è condotta da uno studio legale indipendente, che potrebbe infine decidere di riferire – come richiesto dal rapporto – al Federal Bureau of Investigation (Fbi). La vicenda giunge in un frangente complicato per i rapporti tra gli Stati Uniti e l’Ucraina, con il Partito repubblicano che minaccia di bloccare alla Camera di rappresentanti circa 60 miliardi di dollari di aiuti militari a Kiev già approvati dal Senato e contenuti in un più ampio pacchetto da 95 miliardi di dollari. Secondo Wilson, lo scandalo all’interno della cosiddetta commissione di Helsinki potrebbe “mettere a repentaglio futuri aiuti all’Ucraina”. Parker aveva raccontato dei suoi viaggi in Ucraina, almeno sette dall’inizio dell’invasione russa nel febbraio del 2022, in diverse occasioni pubbliche, in podcast e in post sui social media. In una di queste circostanze si era descritto come “il funzionario statunitense che ha più viaggiato in Ucraina durante la guerra”. In diverse delle foto pubblicate indossava uniformi delle forze ucraine, e in una delle didascalie affermava di “preparare la liberazione” di Luhansk assieme a un ufficiale di Kiev. (Was)