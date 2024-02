Lavoro: Citerio (Cisl Bergamo), nel 2023 oltre mille vertenze individuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è stato un anno di intenso lavoro per le Operatrici e gli Operatori dell’Ufficio Vertenze Cisl di Bergamo; circa 1500 lavoratori assistiti e poco meno di 5 milioni di euro recuperati. Nel 2023 la Cisl Bergamo, tramite gli Operatori dell’ufficio vertenze del Sindacato di via Carnovali ed i propri Legali esperti in Diritto del lavoro, ha gestito oltre mille vertenze individuali superando i numeri del 2019 prima della pandemia. Il recuperato medio per vertenza è stato di circa 2 mila euro ciascuna, ben lontano dagli oltre 3 mila euro medi di qualche anno fa. “Il drastico calo di questi anni del valore del recuperato medio - sottolinea Alberto Citerio, direttore dell’Ufficio Vertenze Cisl di Bergamo -ci indica la tendenza ad una progressiva frammentazione e polverizzazione del lavoro; contratti a termine, lavoro in appalto soggetto a frequenti passaggi di titolarità, l’emergere di settori nuovi ad alta incidenza di lavoro manuale e povero come la logistica e trasporti.” La maggior parte delle controversie (il 76.6 per cento) è nata per il mancato o non corretto pagamento della retribuzione, mentre i licenziamenti rappresentano il 12,29 per cento delle vertenze. Per quanto riguarda i settori coinvolti, continua a essere il terziario quello in cui si registrano maggiori irregolarità denunciate, con il 37 per cento, mentre il metalmeccanico ne ha portate il 22 per cento, l’edilizia il 14 per cento e il tessile chimico il 7 per cento. In forte crescita il settore dei trasporti che in pochi anni rappresenta ormai oltre il 13 per cento delle vertenze. (segue) (Com)