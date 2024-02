Lavoro: Citerio (Cisl Bergamo), nel 2023 oltre mille vertenze individuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Proprio nei settori di trasporti e della logistica si sta concentrando la nostra attenzione – continua Citerio. I grossi gruppi della logistica affidano i propri magazzini in appalto o subappalto ad imprese cooperative che utilizzano lavoratori in condizioni spesso poco dignitose; contrasto ai contratti non rappresentativi, frequenti cambi di appalto con retribuzioni che rimangono inevase, recupero del TFR: queste le attività principali in cui siamo coinvolti.” Sono numerose anche le procedure per la gestione delle crisi aziendali affidate all’Ufficio Vertenze di via Carnovali: il numero delle pratiche per fallimenti e procedure concorsuali, per un totale di circa 500 lavoratori interessati e circa 3 milioni di euro recuperati. La metà delle procedure concorsuali ha riguardato il settore metalmeccanico (quasi il 30 per cento) e quello di terziario e servizi (26 per cento). A seguire edilizia (17 per cento) e chimica- tessile (13 per cento). In generale, tra vertenze e crisi d’impresa, anche nel 2023, gli uomini rappresentano la maggioranza dei lavoratori assistiti, con il 64 per cento delle pratiche, così come i dipendenti italiani (71 per cento delle vertenze). “Nel 2023 – dice Danilo Mazzola, della segreteria CISL provinciale -, in occasione del Primo Maggio, abbiamo espresso la nostra posizione, in un documento unitario dedicato alla logistica bergamasca, esperienza in forte espansione nei ultimi anni nella bassa bergamasca. Si evidenziava, come aspetto urgente, la costituzione di una filiera trasparente degli appalti, che stabilisse con chiarezza ruoli e responsabilità, partendo dai committenti, a tutela sia della buona impresa sia dei lavoratori. Oggi con i dati del nostro ufficio vertenze, emergono tutte le preoccupazioni che avevamo già posto all’attenzione del territorio, in particolare in un settore con una forte presenza di lavoratori immigrati, cui dobbiamo garantire tutta la dignità di un lavoro sicuro, che garantisca una retribuzione contrattualmente spettante e corrisponda alla reale attività svolta”. (Com)