Lombardia: Fontana, Grazie (Mn) rappresentante per Il "Borgo dei borghi 2024"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Borgo di Grazie è il rappresentante della Lombardia per Il "Borgo dei borghi 2024", il Concorso del programma televisivo Rai Kilimangiaro che racconta le bellezze dell’Italia. Lo annuncia dal suo profilo Facebook ricordando che il borgo sorge intorno al Santuario delle Grazie, le cui origini risalgono al 1200. Ogni agosto qui si svolge l'antica Fiera delle Grazie, dove i "Madonnari" dipingono con gessetti colorati il piazzale del santuario, portando migliaia di visitatori ad ammirare le grandi riproduzioni di quadri famosi. Sempre in estate, nella Riserva naturale Valli del Mincio che circonda il Borgo, è possibile ammirare il risveglio dei fiori di loto che rende unico il paesaggio del Lago Superiore del Mincio. (Com)