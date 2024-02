Roma: topi ed escrementi tra i banchi dei librai al centro vicino la stazione Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Topi al pascolo tra immondizia ed escrementi tra piazza della Repubblica e la stazione Termini di Roma. L'area in cui sorge l'obelisco di Dogali è interessata da un cantiere ed è recintata ma, in prossimità delle transenne, tra i chioschi dei librai e sui marciapiedi dove transitano i turisti, la situazione da giorni è oltre il limite della decenza. "Speriamo che il Giubileo possa restituire un po' di pulizia e dignità a questa area": a parlare è uno dei nove commercianti rimasti a gestire i chioschi di libri e oggetti da collezione in via delle Terme di Diocleziano, alle spalle della zona interessata dai lavori di riqualificazione. "Eravamo 15 ma siamo rimasti in 9 – dice il commerciante - e ci difendiamo l'uno con l'altro". Nell'area a ridosso del cantiere questa mattina, ma già da giorni, c'erano cartoni, stracci, bottiglie e altri rifiuti che attirano i ratti. Non aiutano gli scavi dei lavori che favoriscono la fuoriuscita delle colonie di topi dal sottosuolo. Di notte la zona, però, secondo i librai "diventa il Bronx: alle 19 chiudiamo e ce ne andiamo perché la zona frequentata da disperati, senza tetto, spacciatori e tossicodipendenti", racconta il commerciante. (segue) (Rer)