Roma: topi ed escrementi tra i banchi dei librai al centro vicino la stazione Termini (2)

- Dopo i ripetuti sgomberi alla stazione Termini "le persone che hanno cacciato da lì, si sono sistemate qui". E di giorno, a causa del degrado, in particolare quando c'è il sole, i topi pascolano liberamente nell'aria di cantiere spingendosi fino ai marciapiedi e ai piedi dei passanti. "In dieci anni – dice il commerciante - abbiamo fatto quattro esposti al Comune, ma nulla è cambiato", aggiunge il commerciante. La speranza resta il Giubileo e i lavori che si stanno facendo per riqualificare l'area "anche se senza controlli, si ritornerà a questa situazione", conclude. Intanto, a seguito della segnalazione effettuata attraverso "Agenzia Nova" sul posto stamattina l'azienda comunale Ama è intervenuta d'urgenza e ha effettuato una pulizia dell'area. (Rer)