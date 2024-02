Sardegna 2024: controsorpasso di Todde su Truzzu, le sezioni scrutinate sono 47 su 1844

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Todde (Campo Largo) torna in testa nell'ultimo aggiornamento fornito dal sito web istituzionale della Regione Sardegna. Quando sono state scrutinate 47 sezioni su 1844 Todde precede Truzzu (centrodestra) con 5217 voti (46,3 per cento) contro i 4937 del sindaco di Cagliari (44.3 per cento), i 940 di Soru (Coalizione sarda) che si ferma all'8.4 per cento e Lucia Chessa (Sardegna R-Esiste) che conquista 61 preferenze (0.6 per cento). (Rsc)