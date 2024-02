Balcani: Renaud-Basso (Bers), servono progetti che favoriscano integrazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine del summit "oggi firmeremo il via libera al progetto ferroviario tra Albania e Montenegro” ma “oltre agli investimenti nelle infrastrutture, integrazione regionale significa altro”. Lo ha detto la presidente della Banca europea per la Ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Odile Renaud-Basso, intervenuta questa mattina al “Western Balkans Investment Summit 2024” nella sede della Bers di Londra. "Aiutare l'integrazione tra le regioni dei Balcani non vuol dire solo finanziare e investire ma vuol dire sostegno al quadro politico ed economico” e “anche progetti infra regionali” per aiutare “il libero scambio di merci, competitività e nuove opportunità di esportazioni” e in questo “il mercato unico europeo gioca un ruolo chiave”, ha concluso Renaud-Basso. (Res)