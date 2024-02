Agricoltura: presidenza Ue, ascoltiamo richieste ma violenza non è modo migliore di negoziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza belga ascolta gli agricoltori e le loro proteste. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Agricoltura belga, David Clarinval, al suo arrivo al Consiglio Agricoltura e Pesca di Bruxelles. "Quello di oggi è un Consiglio molto importante. Quello che faremo è soprattutto ascoltare le proposte che la Commissione presenterà per soddisfare le aspettative degli agricoltori. Come presidenza belga abbiamo inviato una richiesta ai 27 Paesi per raccogliere tutti i suggerimenti di miglioramento, semplificazione e flessibilità e abbiamo ricevuto 500 proposte. Sono tante e sono importanti", ha dichiarato. "Le analizzeremo. Le abbiamo inoltrate alla Commissione e speriamo che le risposte ricevute siano sufficienti. Vediamo che ci sono già proposte per il breve termine, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante per me, ci sono aperture per il medio e lungo termine. È quindi importante approfondire questo aspetto a medio termine, perché è lì che potremo dare risposte concrete agli agricoltori", ha proseguito. "Il mio messaggio agli agricoltori è che ascoltiamo chiaramente le loro lamentele. Comprendiamo che con il gioco della Russia di usare il cibo e il grano come arma di guerra, ma anche con i vincoli del Green deal, che hanno messo sotto pressione gli agricoltori, è chiaro che dobbiamo trovare risposte su tutti i diversi aspetti", ha poi specificato. Aspetti, ha poi aggiunto, "come la Politica agricola comune (Pac), ma anche questioni esterne alla Pac. Sono questi gli elementi che metteremo in campo e che dobbiamo mettere in campo tutti insieme". L'aggressività, ha poi concluso riferendosi alle manifestazioni a Bruxelles, "non è un buon metodo di negoziazione. Capiamo la rabbia degli agricoltori, capiamo anche qualcuno di loro sia in una situazione difficile, ma l'aggressività non è mai stata fonte di soluzioni. Penso che la modalità migliore sia il negoziato". (Beb)