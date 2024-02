Pnrr: Santori (Lega), Gualtieri dimentica fondi per 100 progetti, Giubileo a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "dimentica i fondi per 100 progetti del Pnrr". Se "dimentica" il Giubileo "figuriamoci cosa possiamo aspettarci per gli altri piccoli ma utili progetti di periferia. Adesso è purtroppo ancora più chiaro perché tutto è in abbandono, ma se davvero è questo il metodo con il quale Gualtieri e il Pd vogliono amministrare Roma, il Primo Cittadino risparmi alla città e ai suoi abitanti altre umiliazioni e fastidi: si dimetta da commissario straordinario per il Giubileo". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori. "La Capitale alla porte di un appuntamento importante come il l'Anno Santo non può essere trasformata nel ridicolo e invivibile villaggio del flop annunciato, nel quale le uniche opere sono divieti chiusure e caos, e il degrado e l'illegalità sono il primo biglietto da visita - aggiungi Santori -. Al disagio quotidiano e all'incuria cui sono sottoposti i romani si aggiunge l'incredibile negligenza del Sindaco e della sua giunta, che ha 'dimenticato' di stanziare i fondi nel piano degli investimenti per 100 progetti Pnrr e ora corre ai ripari con una variazione di bilancio di ben 177 milioni. La Lega non ammette giochi di prestigio e tappabuchi a scatola chiusa: chiede al sindaco Gualtieri di intervenire in Aula e chiarire quanto accade", conclude.(Com)