Treviso: sloveno fermato all'aeroporto Canova con lingotti d'oro

- Un cittadino sloveno è stato fermato dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso all'aeroporto Canova di Treviso perché in possesso di 300 grammi di lingotti d'oro senza aver presentato comunicazione. Il cittadino era in partenza verso Saragozza. I lingotti sono stati sequestrati e al cittadino contestata una sanzione amministrativa che va dal 10 per cento al 40 per cento del valore negoziato. Alla stessa persona è stata fatta una sanzione di 200 euro poiché trovato in possesso anche di 11.235 euro in contanti, senza la dichiarazione doganale richiesta. (Rev)