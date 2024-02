Donbass: Forze armate ucraine si ritirano dal villaggio di Lastochkyne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari ucraini si sono ritirati dal villaggio di Lastochkyne, nella regione di Donetsk, che si trova a sei chilometri da Avdiivka. Lo ha confermato nel corso di una diretta televisiva il portavoce del raggruppamento delle forze ucraine Tavria, Dmytro Likhovia. "Le unità delle Forze armate ucraine sono andate via dal villaggio di Lastochkyne", ha detto il portavoce. Secondo Likhovia, tale manovra si era resa necessaria per organizzare la difesa lungo la linea degli insediamenti di Orlivka, Thinenkoye e Berdichi per impedire l'ulteriore avanzamento delle forze russe più a ovest. (Kiu)