Agroalimentare: Coldiretti, agricoltori lombardi in piazza a Bruxelles

- “Come Coldiretti siamo qui per chiedere che vengano recepite le nostre istanze: non è più tempo di annunci, vanno cambiate subito le regole che rischiano di portare al collasso la nostra agricoltura, in tempi di grandi incertezze internazionali”. Lo afferma il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli da Bruxelles, dove si trova alla guida della folta delegazione lombarda con agricoltori provenienti da tutte le province, che sono scesi in piazza per la mobilitazione promossa da Coldiretti, insieme ad altre migliaia di imprenditori agricoli italiani. Stop alla burocrazia e all’aumento dei costi che danneggiano gli agricoltori italiani, incrementare gli aiuti alle aziende per contrastare la crisi e l'aumento dei tassi di interesse, garantire una moratoria sui debiti, rafforzare la direttiva europea contro le pratiche sleali e cancellare definitivamente l’obbligo dei terreni incolti. Sono solo alcune delle proposte del Piano presentato dalla Coldiretti in occasione della manifestazione nella capitale belga in concomitanza del Consiglio dei Ministri agricoli sulla proposta di semplificazione della Pac. (segue) (Com)