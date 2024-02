Navalnyj: Scholz, il "regime russo" ha ucciso il dissidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "regime russo" ha ucciso il dissidente Alexej Navalnyj, deceduto in carcere nel suo Paese. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Scholz ha aggiunto che la Russia è "una dittatura" e la morte di Navalnyj è "una conseguenza" di tale regime. Secondo il cancelliere, è difficile dire se la scomparsa del dissidente indebolirà o rafforzerà l'opposizione in Russia. "In ogni caso, è chiaro che tutti quanti oppongono hanno bisogno di molto coraggio". Allo stesso tempo, ha sottolineato il capo del governo tedesco, "osserviamo che il presidente russo e tutti coloro che lo sostengono politicamente hanno molta paura". Tale timore è dimostrato dal fatto che l'unico candidato alle elezioni presidenziali in Russia con il sostegno dell'opposizione, Boris Nadezhdin, è stato escluso dal voto. (Geb)