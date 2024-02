Trasporto aereo: Ita, ripristinato terzo volo giornaliero Brindisi – Milano Linate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways ripristina il terzo volo giornaliero tra Brindisi e Milano Linate per la prossima stagione estiva, accogliendo le istanze del territorio pugliese, a conferma dell'interesse della Compagnia per la connettività della Puglia e per la mobilità dei suoi cittadini. Nel dettaglio – riferisce una nota – il volo in partenza da Brindisi alle 6:25 con arrivo a Milano Linate alle 8:00, a cui è collegato il volo serale da Milano Linate a Brindisi delle 21:55, sarà nuovamente operativo dal giorno 2 aprile. Con questa novità tornano a tre i voli giornalieri tra i due aeroporti, consentendo ai passeggeri pugliesi di recarsi nel capoluogo lombardo e far ritorno a Brindisi in giornata. Inoltre, dal primo giugno al 30 settembre, nel picco della stagione estiva, Ita Airways garantirà anche una quarta frequenza giornaliera tra Roma Fiumicino e Brindisi, con partenza alle 13:20 da Roma, arrivando alle 14:30 in Puglia e, ripartendo alle 15:15 da Brindisi, con arrivo a Fiumicino alle 16:25. (segue) (Com)