Trasporto aereo: Ita, ripristinato terzo volo giornaliero Brindisi – Milano Linate (3)

- Per Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, "la conferma dell'operativo mattino – sera tra Brindisi e Milano Linate rappresenta il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo posti e che, pubblicamente, avevamo assunto in diverse sedi istituzionali. Aeroporti di Puglia, regione Puglia e Ita Airways hanno lavorato a questo risultato con grande impegno e comunione d'intenti al solo fine di garantire al Salento, ai cittadini e alle imprese le migliori condizioni di trasporto su un'area che, in ogni caso, è adeguatamente servita. Abbiamo operato per dare una risposta adeguata alle aspettative del territorio, a dispetto dello scetticismo ingiustificato di quanti hanno inteso vedere in Aeroporti di Puglia un nemico del Salento. Un atteggiamento che, invece, ha rischiato di compromettere un lavoro fatto con grande serietà, ma che, proprio per questo, ha richiesto tempi giusti e modalità di approccio ponderate nell'esclusivo interesse della comunità pugliese. Da oggi diamo nuovo slancio all'intesa tra Aeroporti di Puglia e Ita Airways con la quale intendiamo operare per consolidare e potenziare il network dei collegamenti dagli scali pugliesi". I nuovi voli saranno disponibili per l'acquisto da domani, 27 febbraio, sul sito di Ita Airways, presso le agenzie di viaggio, il Customer Center e le biglietterie aeroportuali. (Com)