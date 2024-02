Ucraina: Zelensky, è possibile terminare il conflitto alle nostre condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina può porre fine al conflitto con la Russia alle proprie condizioni, ma gli ucraini devono continuare a combattere. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Dal 26 febbraio del 2014 ad oggi molte cose sono cambiate e tutti sono consapevoli della direzione di questi enormi cambiamenti. Possiamo concludere questa guerra alle nostre condizioni. Possiamo recuperare la nostra terra e liberare la nostra gente dall'occupazione. Dobbiamo far sì che la Russia venga riconosciuta responsabile per ciò che è stato commesso. Ma perché ciò accada, dobbiamo combattere", ha detto Zelensky in occasione della Giornata della resistenza all'occupazione della Crimea e di Sebastopoli. "Il revanscismo russo ha dato origine a questa brutale guerra contro l'Ucraina proprio quando (Mosca) ha sentito che il mondo era in grado di chiudere un occhio su tali crimini, su tali annessioni", ha proseguito il capo dello Stato. Zelensky ha esortato il popolo a non dimenticare la Crimea e continuare la lotta per riottenere il controllo sulla penisola. "Dobbiamo lottare per le persone in Crimea e in tutte le altre parti occupate dell'Ucraina. Dobbiamo lottare per il pieno ripristino della forza del diritto internazionale, in Crimea, e in qualsiasi altra terra. Dobbiamo lottare per i diritti fondamentali del popolo tataro di Crimea, come qualsiasi altro popolo, il diritto di vivere nella loro casa", ha detto ancora il presidente. (Kiu)