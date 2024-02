Lavoro: Quartini (M5s), pdl su sicurezza a scuola occasione persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per le morti sul lavoro dovremmo indignarci tre volte al giorno: tanti sono i lavoratori che quotidianamente non fanno ritorno a casa, 1.041 solo lo scorso anno. È inaccettabile e intollerabile che ciò accada. L'oggetto della proposta di legge che oggi discutiamo trae origine dall'impegno della nostra collega Valentina Barzotti, capogruppo del M5s in commissione Lavoro, che a ottobre 2022 ha depositato un testo per introdurre l'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie. Uno analogo è stato presentato un mese dopo dal presidente della stessa commissione, Rizzetto di Fratelli d'Italia, diventando quello della maggioranza". Lo ha affermato, in Aula alla Camera, il capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali a Montecitorio, Andrea Quartini, durante la discussione generale della proposta di legge sull'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. (segue) (Rin)