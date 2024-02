Lavoro: Quartini (M5s), pdl su sicurezza a scuola occasione persa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che il lavoro del Movimento li abbia ispirati ma purtroppo, a seguito dei lavori di commissione, il testo è stato drasticamente ridimensionato - ha continuato il parlamentare -. Quello originario prevedeva l'introduzione della cultura della sicurezza sul lavoro come disciplina all'interno dei percorsi scolastici, dedicandole ben 33 ore l'anno con il coinvolgimento di insegnanti con formazione scientifica. Adesso, invece, la cultura della sicurezza verrà inserita come materia di insegnamento dentro il più ampio percorso di educazione civica, senza destinarvi un euro. A fronte di questa drammatica emergenza, riteniamo che, così com'è formulata, la pdl non possa considerarsi sufficiente. Si è persa - ha concluso Quartini - una grande occasione". (Rin)