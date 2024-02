Speciale difesa: Ucraina-Danimarca, Zelensky e Frederiksen firmano accordo bilaterale su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra danese Mette Frederiksen, a Kiev, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza e sostegno a lungo termine tra Danimarca e Ucraina. Lo ha reso noto lo stesso leader ucraino su Telegram. “Un documento forte che conferma il sostegno incrollabile della Danimarca al nostro popolo”, ha sottolineato Zelensky. In particolare, l’accordo prevede lo stanziamento di almeno 1,8 miliardi di euro di aiuti quest'anno. La Danimarca sosterrà anche gli sforzi per garantire la capacità di difesa aerea, il che include la fornitura di caccia, munizioni, addestramento, manutenzione dei velivoli. “Continuiamo a lavorare su una nuova architettura di sicurezza per il nostro Stato. Grazie alla Danimarca per la solidarietà con il nostro popolo”, ha concluso il presidente. (Kiu)