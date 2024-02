Speciale difesa: Usa-Russia, Biden annuncia 500 nuove sanzioni contro Mosca, "Putin deve pagare" per Ucraina e Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un pacchetto di oltre 500 nuove sanzioni nei confronti della Russia alla vigilia del secondo anniversario dell'invasione dell'Ucraina, sottolineando di voler colpire l'omologo russo Vladimir Putin anche per l'uccisione del leader dell'opposizione Aleksej Navalnyj. "Putin – si legge in una dichiarazione pubblicata dalla Casa Bianca – pensava di poter piegare la volontà e spezzare la determinazione di un popolo libero. Di poter invadere una nazione sovrana, davanti agli occhi del mondo intero. Di poter scuotere le fondamenta della sicurezza in Europa e oltre. Due anni dopo, vediamo ancora più vividamente ciò che sapevamo sin dal giorno uno: Putin ha sbagliato maldestramente i suoi calcoli". Le 500 sanzioni sono legate alla "guerra di conquista in Ucraina" e alla "morte di Aleksej Navalnyj, che era un coraggioso antivista anti-corruzione e il più fiero tra i leader dell'opposizione a Putin". Esse, ha aggiunto Biden, "colpiranno individui connessi alla detenzione di Navanlyj e al settore finanziario della Russia, l'industria della difesa, le reti di acquisizione delle armi e gli evasori delle sanzioni in diversi continenti. Garantiranno che Putin paghi un prezzo ancora più salato per la sua aggressione all'estero e la sua repressione all'interno del Paese". (Was)