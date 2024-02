Speciale difesa: Ucraina, Ceska zbrojovka fornirà a Ukroboronprom componenti per fucili Cz Bren 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda ceca Ceska zbrojovka fornirà alla compagnia statale ucraina Ukroboronprom componenti per i fucili d’assalto Cz Bren 2. Lo ha reso noto un comunicato del gruppo Colt Cz, di cui Ceska zbrojovka fa parte. L’impresa della difesa ceca fornità tutti i componenti necessari all’assemblaggio dei fucili d’assalto. “Siamo onorati di poter sostenere gli sforzi dell’Ucraina per introdurre armamenti in linea con gli standard della Nato e per aumentare le capacità della sua industria della difesa”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Ceska zbrojovka, Jan Zajic. “Il trasferimento di tecnologia da Paesi membri della Nato rappresenta un momento cruciale per la nostra società”, ha detto l’amministratore delegato di Ukroboronprom, Herman Smetanin. “Questa iniziativa è un passo cruciale nella direzione di creare un arsenale del mondo libero in Ucraina”, ha aggiunto. Le parti non hanno reso noto il valore dell’operazione. (Vap)