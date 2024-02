Speciale difesa: Libano, comandante Esercito Aoun, pronti ad affrontare sfide a prescindere dai pericoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate libanesi (Laf) continuano a svolgere il loro compito in tutte le missioni e rimangono pronte ad affrontare le sfide, a prescindere dai pericoli, perché proteggere il Paese è la priorità e la sacra missione. Lo ha detto a Beirut il comandante in capo dell'esercito libanese, il generale Joseph Aoun, nel corso di una cerimonia alla presenza dell'ambasciatrice degli Stati Uniti in Libano, Lisa Johnson, per la consegna di tre sentinelle e quattro motoscafi donati dagli Washington. “Questa donazione contribuirà a rafforzare e sviluppare le capacità delle nostre forze navali, oltre ad aiutarle a svolgere i compiti loro assegnati, date le sfide che devono affrontare, compresa la lotta contro l'immigrazione illegale attraverso il mare e la difesa delle piattaforme petrolifere”, ha detto Aoun. Il comandane libanese ha precisato che “ciò conferma il continuo sostegno delle autorità americane all'esercito, e dimostra il loro impegno per la sicurezza e la stabilità del Libano nel mezzo delle crisi politiche, economiche e i problemi sociali”. Da parte sua, l’ambasciatrice Usa, nel corso della cerimonia, ha spiegato che “questa donazione, dal valore di circa 25 milioni di dollari, incarna la cooperazione tra gli eserciti libanese e statunitense, e la determinazione degli Stati Uniti a sostenere la capacità militare del Libano”. "La nostra partnership va oltre questa donazione. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno promesso 130 milioni di dollari di finanziamenti stranieri per mantenere la prontezza militare ed espandere le capacità dell’esercito libanese”, ha aggiunto Johnson. (Lib)