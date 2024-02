© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando le sezioni scrutinate sono appena 47 su 1844, il Partito Democratico risulta il primo partito in Sardegna con 1923 preferenze seguito da Fratelli d'Italia con 1461 e Forza Italia con 979. Quarta piazza, invece, per il Movimento 5 Stelle con 871. Progetto Sardegna con 371 preferenze, mentre appena 51 sono i voti per Sardegna R-esiste di Lucia Chessa. (Rsc)