Imprese: Nhood certificati anche i servizi di Leasing, Lease e Technical Management

- Nhood, società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana, ha ricevuto da Bureau Veritas l'estensione della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per l'Attività di procurement per conto terzi per il mercato del real estate commerciale, ora valida anche per i servizi di Leasing Management, Lease Management e Technical Management. La certificazione di qualità, assegnata da Bureau Veritas, ente certificatore leader a livello mondiale, è uno standard internazionale che attesta che un'organizzazione è dotata di un Sistema di gestione della Qualità (SGQ) e ora, per Nhood, si applica all'intera filiera dei cicli attivo e passivo, certificando alcuni dei principali servizi erogati quotidianamente al proprio mercato di riferimento. "L'obbiettivo di estendere questa certificazione ad altri servizi ci porta a continui processi migliorativi, aumentando l'efficacia dei processi interni e delle nostre prestazioni, e ci consente di ricostruire lo storico di dati e informazioni di cui beneficeranno sia Nhood sia i nostri Clienti", afferma Massimiliano Galli, Head Of Rental Management & Procurement di Nhood in Italia, che ha guidato il processo di ottenimento fin dalla nascita dell'azienda, nel 2021. E continua: "Con questo traguardo Nhood si conferma uno dei pionieri nel settore del Commercial Real Estate e conferma il nostro impegno di esperti di servizi immobiliari con una propensione al miglioramento continuo per noi, i nostri clienti attuali e già pensando a quelli futuri". (segue) (Com)