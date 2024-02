Imprese: Nhood certificati anche i servizi di Leasing, Lease e Technical Management (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione del conseguimento di questo traguardo evidenzia due nuovi primati importanti per Nhood, in Italia. Nhood Services Italy è infatti una delle poche società immobiliari ad avere un processo di ciclo attivo e passivo strutturato e certificato, implementato anche attraverso l'adozione di tool informatici a supporto e specifici processi di sviluppo aziendale. Nhood Italia è inoltre la prima società del Gruppo, presente in 11 Paesi, ad aver conseguito la Certificazione di Qualità Uni En Iso 9001:2015, e sta facendo da apripista ai medesimi processi anche nella restante parte del Gruppo. Nhood continuerà a migliorare la qualità dei propri servizi e delle proprie prestazioni, in funzione dell'evoluzione del mercato, basandosi su dati concreti e misurabili, tracciabili, trasparenti, oltre che continuamente migliorabili, in virtù dell'attività di sorveglianza ricorsiva, insita nel processo di Certificazione; si assicurerà che tale "Politica Qualità" e il relativo sistema di gestione siano compresi e attuati in tutti i livelli aziendali coinvolti nei processi; promuoverà la responsabilità e consapevolezza di tutti i dipendenti attraverso periodiche e sistematiche attività di informazione, formazione ed aggiornamento. (Com)