Polonia-Canada: Duda riceve Trudeau, focus su Ucraina e prossimo vertice Nato

- Il presidente polacco Andrzej Duda ha ricevuto il premier canadese Justin Trudeau a Varsavia. Lo ha reso noto la cancelleria presidenziale polacca. Tra i temi discussi durante il loro colloquio ci sono “la preparazione in vista del prossimo vertice della Nato a Washington, la prosecuzione del sostegno all’Ucraina e la collaborazione bilaterale”. All’incontro tra Duda e Trudeau hanno partecipato anche il direttore dell’ufficio presidenziale per la sicurezza nazionale Jacek Siwiera, il direttore dell’ufficio presidenziale per la politica internazionale Mieszko Pawlak e il consigliere presidenziale Wojciech Gerwel. Trudeau è volato a Varsavia da Kiev, dopo aver partecipato l’altro ieri alla commemorazione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Dopo l’incontro con il presidente Duda, il primo ministro canadese vedrà anche il suo omologo Donald Tusk. (Vap)