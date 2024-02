Armenia: Cremlino, ancora non ci è chiara posizione su Csto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "non ha ancora una chiara comprensione delle possibili intenzioni dell'Armenia di lasciare l'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto)". E' quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. La scorsa settimana, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha detto che Erevan stava congelando la sua partecipazione alla Csto, poiché il Trattato di sicurezza collettiva presumibilmente non era stato attuato nei confronti dell'Armenia. "No, non abbiamo ancora capito" anche se "abbiamo contatti abbastanza frequenti con partner armeni" ma "certo che chiariremo", ha affermato Peskov. Il portavoce ha anche osservato che dal punto di vista di documenti esistenti, non esiste un regime di congelamento della partecipazione nella Csto. (Rum)