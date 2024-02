Vietnam-Italia: in corso il progetto “WYO4Children”, educazione musicale per i piccoli di Ho Chi Minh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia in Vietnam sostiene il progetto WYO4Children della Fondazione World Youth Orchestra, diretta dal maestro Damiano Giuranna, che si rivolge ai bambini orfani o abbandonati della città di Ho Chi Minh. Lo rende noto la sede diplomatica in un comunicato. L’obiettivo è promuovere la loro crescita emotiva, individuale e sociale attraverso la musica e l’arte. L’iniziativa, che ha preso il via il 27 gennaio e si concluderà nel mese di settembre 2024, prevede un programma di lezioni settimanali in cui 80 giovani di età compresa tra i 5 e 17 anni potranno apprendere i primi rudimenti musicali, imparare a suonare strumenti classici e della tradizione vietnamita, dare vita a un coro di comunità e migliorare le proprie capacità relazionali svolgendo giochi sociali. Per la realizzazione del progetto si è rivelato fondamentale il sostegno delle Missionarie della Carità di Bin Dhuong, che hanno messo a disposizione la loro struttura, a circa un’ora da Ho Chi Minh City. (segue) (Com)